Кунцевский районный суд Москвы приговорил студента НИУ ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме и запретил ему в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы».

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

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