Общество

ВедомостиВедомостиЕгор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Кунцевский районный суд Москвы приговорил студента НИУ ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме и запретил ему в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы».
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Фото дня. Егор Жуков на свободе

Новая газета07:03

Политолог назвал условный срок Жукову свидетельством отсутствия тренда на карательные меры

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Егору Жукову дали три года условно за призывы к экстремизму

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Изъятую у Жукова фигурку лягушек уничтожат по решению суда

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Правозащитники пояснили, что означает условный срок Егора Жукова

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Егор Жуков попросил не воспринимать условный срок как победу

РБК05:01

Адвокат Жукова заявил, что не считает победой условный срок его подзащитному

Эхо Москвы07:08
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Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

3DNews 05:11
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
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В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Коммерсантъ 07:26
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК вчера в 14:06
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

ТАСС 01:24
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Армия и оружие

Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил 16 полетов в рамках испытаний двигателя второго этапа.
ТК Звезда 07:47
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru вчера в 10:22
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Общество

Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию

Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Lenta.ru 06:57
Общество

Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
РИА Новости 07:49
Происшествия

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
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Виновника ДТП в Петербурге 104 раза штрафовали за превышение скорости

Виновник резонансного ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, которое произошло 5 декабря, в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 — за превышение скорости.
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Гаджеты

Google внесет запрет на установку взломанных приложений на Android

Именно использование сторонних ресурсов помогало пользователям устанавливать взломанный софт.
Goroday.ru 06:13
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
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В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия вчера в 18:23
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СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
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Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям

На российскую национальную премию "Виктория" в Кремле Олег Газманов приехал, чтобы наградить победителя в номинации "Городской романс".
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IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года

Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
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SSJ-100 вернулся во «Внуково» из-за неполадок

Командир лайнера после взлета обнаружил при наборе высоты неполадки в гидросистеме и запросил диспетчеров возвращения в аэропорт вылета.
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Джей Джей Абрамс ждет, что новые «Звездные войны» взбесят фанатов

Газета.Ru 04:27
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Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Известия вчера в 14:29
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Новый «Майдан» начнется с провокации Правого сектора на Донбассе

Аккурат перед началом «нормандского» саммита в Париже, боевики радикального бандформирования «Правый сектор»* намерены устроить диверсию в демилитаризованной зоне у населенного пункта Петровское.
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Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
РИА Новости 06:01
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Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову

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Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny

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В Ливане был обнаружен неизвестный вид птерозавров

Палеонтологи обнаружили в Ливане чрезвычайно хорошо сохранившиеся окаменевшие останки неизвестного птерозавра, жившего в меловом периоде, около 95 миллионов лет назад.
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Юлия Барановская: На алименты претендовать не могу

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В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

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