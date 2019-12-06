Общество
ВедомостиЕгор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму
Кунцевский районный суд Москвы приговорил студента НИУ ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме и запретил ему в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы».
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Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Армия и оружие
Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов
Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил 16 полетов в рамках испытаний двигателя второго этапа.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Общество
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Общество
Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными
Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Происшествия
Виновника ДТП в Петербурге 104 раза штрафовали за превышение скорости
Виновник резонансного ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, которое произошло 5 декабря, в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 — за превышение скорости.
Гаджеты
Google внесет запрет на установку взломанных приложений на Android
Именно использование сторонних ресурсов помогало пользователям устанавливать взломанный софт.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Культура
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
На российскую национальную премию "Виктория" в Кремле Олег Газманов приехал, чтобы наградить победителя в номинации "Городской романс".
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года
Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Происшествия
SSJ-100 вернулся во «Внуково» из-за неполадок
Командир лайнера после взлета обнаружил при наборе высоты неполадки в гидросистеме и запросил диспетчеров возвращения в аэропорт вылета.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Армия и оружие
Новый «Майдан» начнется с провокации Правого сектора на Донбассе
Аккурат перед началом «нормандского» саммита в Париже, боевики радикального бандформирования «Правый сектор»* намерены устроить диверсию в демилитаризованной зоне у населенного пункта Петровское.
Политика
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
Музыка
Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny
Наука
В Ливане был обнаружен неизвестный вид птерозавров
Палеонтологи обнаружили в Ливане чрезвычайно хорошо сохранившиеся окаменевшие останки неизвестного птерозавра, жившего в меловом периоде, около 95 миллионов лет назад.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская: На алименты претендовать не могу
Происшествия