Кунцевский суд Москвы признал виновным и приговорил к условному сроку студента ВШЭ Егора Жукова по делу о призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

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