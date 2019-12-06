Общество
Российская газетаСуды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову
Кунцевский районный суд Москвы признал студента Высшей школы экономики (ВШЭ), блогера Егора Жукова виновным в публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности и приговорил к трем годам лишения свободы условно.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Авто
Suzuki открыла пятый автоцентр в Санкт-Петербурге
Автосалон, который принадлежит ГК «Аларм-Моторс», стал пятым для Suzuki в Санкт-Петербурге и вторым для дилера.
Общество
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Общество
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Общество
Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников
Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Экономика
В Минфине Украины заявили о снижении госдолга страны
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что украинский госдолг снизился с 80% до 60% от ВВП. Об этом сообщает «112 Украина».
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Общество
Володин снова собирается работать в Саратовской области
В последний раз Володин работал в своем избирательном округе 24 и 25 ноября.
Общество
В Россию завезли новое незарегистрированное лекарство для детей
Московский эндокринный завод сообщил о получении 380 упаковок буккального «Мидазолама». Груз от компании «Шайер» прибыл из Ирландии.
Происшествия
В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину
В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
Футбол
Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна
Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Общество
Совет Федерации отказался от новогоднего корпоратива
Совет Федерации не планирует проводить новогодний корпоратив. Сенаторы ограничатся бокалом шампанского за свой счёт.
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Стив Маттин, вице-президент по дизайну АвтоВАЗа, восемь лет живет в России и разрабатывает фирменный стиль автомобилей LADA.
Гаджеты
«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной
По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
Происшествия
В Перми вспоминают жертв трагедии в «Хромой лошади»
Сегодня в Перми вспоминают жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь».
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Москва не исключила включения «Кинжала» и «Посейдона» в ДСНВ
Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.