Общество

Российская газетаРоссийская газетаСуды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову

Кунцевский районный суд Москвы признал студента Высшей школы экономики (ВШЭ), блогера Егора Жукова виновным в публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности и приговорил к трем годам лишения свободы условно.
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Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»

Интерфакс03:22

Студента НИУ ВШЭ Егора Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно

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Студент Егор Жуков получил три года условно

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РИА Новости04:00

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Общество

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