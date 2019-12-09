РПЛ

Sport24.ruSport24.ruЕгоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 декабря
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
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