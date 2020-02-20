Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЕгоров: ФНС в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы РФ

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы страны.
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ФНС в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей

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