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Sport24.ruSport24.ruЕгоров: «Голы „Зенита“ отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало»

Может быть, кому-нибудь пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало.
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Главный судья РФС посоветовал футболисту «Зенита» убрать «торчащее пузо»

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Егоров: «Голы „Зенита“ отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало»

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