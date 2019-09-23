Может быть, кому-нибудь пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало.

Егоров: «Голы „Зенита“ отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало»

Происшествия На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Общество Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, в разговоре с РБК назвал решение компании «Игра-ТВ» вернуть магистра в ЧГК позорным.

Политика Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.

Происшествия Обвиняемого во взятках экс-главу Удмуртии поместили в больницу Обвиняемого в получении взяток бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

Политика У Зеленского назвали главную тему встречи с Трампом Обещается, они проговорят целый час. О целях встречи Зеленского с Трампом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Авто Toyota продала 10 млн Land Cruiser 31 августа Toyota отмечает продажу 10-миллионного Land Cruiser, самой продаваемой модели на рынке.

Энергетика Саудовская Аравия восстановит добычу к концу сентября Нефтедобывающая государственная компания Saudi Aramco сообщила, что полностью восстановит добычу нефти к концу сентября.

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Спорт В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.

Происшествия Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Общество Потепление придет в столичный регион в выходные По словам Вильфанда, воздух может прогреться в эти дни до 12-13 градусов тепла в столичном регионе.

ЖКХ В Москве начали давать отопление в жилые дома Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Политика Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Здоровье Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.

Космос Российские студенты проведут испытания в открытом космосе В рамках миссии будет проведено построение группировки из двух космических аппаратов размерностью 1,5U CubeSat с помощью технологии двухлопастного роторного солнечного паруса, – говорится в материалах, имеющихся в распоряжении агентства РИА Новости.

Политика Муфтий Гайнутдин переизбран главой ДУМ России Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) единогласно переизбрал муфтия Равиля Гайнутдина председателем организации.

Политика Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.