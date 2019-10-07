РПЛ

ЧемпионатЧемпионатЕгоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
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