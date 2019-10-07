РПЛ
ЧемпионатЕгоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Егоров заверил, что в эпизоде с удалением футболиста «Краснодара» Кайо арбитр не использовал VAR
RT на русскомвчера в 17:54
Не все судьи РПЛ умеют работать с VAR. Мешков и Вилков ошибочно удалили полузащитника «Краснодара»
Спорт день за днемвчера в 15:03
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Гаджеты
HTC начнёт выпускать премиальные смартфоны
The GEEK 02:40
Гаджеты
Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку
Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
UfacityNews.ru вчера в 00:58
Происшествия
Следствие попросило о заочном аресте девелопера Павла Фукса
По данным суда, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч.4 ст.159 УК РФ).
Интерфакс 08:29
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Политика
Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.
Газета.Ru 08:55
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
Авто
Названы самые популярные авто россиян старше 55 лет
SpeedMe вчера в 10:43
Авто
Компании Volvo и Geely вместе займутся разработкой двигателей
Volvo и Geely планируют, что новая компания станет ведущим разработчиком и поставщиков двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок.
Тарантас Ньюс 07:17
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Экономика
Правительство России установило квоты на приём мигрантов на работу
«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.
RT на русском 07:37
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия
Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
По данным источника, силовики проверяют возможную причастность ретейлера к незаконному возмещению НДС.
Lenta.ru 05:59
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Народные новости вчера в 08:28
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Кино
Мишель Пфайффер ждет третий фильм про Малефисенту
«Может быть будет еще один фильм про Малефисенту», - рассказала журналистам Пфайффер. Она добавила, что очень рада возможному событию.
Культуромания 04 октября в 08:48
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Спорт
Президент ВФЛА ответил на призыв Ласицкене уйти в отставку
Спорт день за днем 07:43
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
StarHit.ru 07:11
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40