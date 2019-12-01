Футбол
РИА НовостиЕгоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Чемпионат России, 1 декабря
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
130 тысяч рублей в день тратит молодая возлюбленная Евгения Петросяна
Журналисты выяснили, что Татьяна регулярно посещает московские ЦУМ и ГУМ, где тратит примерно 130 000 рублей в день на различные покупки.
Политика
Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму
Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты
Сегодня, 2 декабря, из заявления директора латвийской Государственной железнодорожной администрации Юриса Иесалниекса стало известно, что крупнейшие российские грузоотправители подписали с правительством РФ график сокращения грузопотоков через латвийские порты.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»
В ФБР считают, что все приложения, разработанные в России, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу» из-за возможной связи со спецслужбами.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
Здоровье
Говорин рассказал о двойном вреде электронных сигарет
Электронные сигареты наносят двойной вред организму человека — поставляют никотин и оказывают дополнительное патогенное влияние за счёт ароматизаторов, заявил депутат Госдумы Николай Говорин.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Экономика
Крупный инвестор вложился в петербургскую логистическую компанию
Объединение Baring Vostok и Vostok New Ventures приобрел 9,1% акций петербургской логистической компании «Монополия».
Политика
В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО
В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейный саммит НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Предметом спора стало использование компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха».
Фигурное катание
Авербух назвал Косторную и Трусову фаворитами финала Гран-при
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили взаимодействие в военной сфере
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.
Происшествия
В центре Симферополя легковой автомобиль врезался в остановку
В центре крымской столицы автомобиль Lancia врезался в остановку общественного транспорта, передают «РИА Новости (Крым)».