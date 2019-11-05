Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.

Спорт день за днем

Футбол Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Армия и оружие США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.

Политика Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.

Авто Названы способы выяснить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.

Происшествия Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.

Общество Лев Пономарев рассказал о будущем движения «За права человека» Ликвидированное Верховным судом движение "За права человека" сохранит название, но продолжит работу без юридического лица и объединит другие организации, заявил "Интерфаксу" лидер движения Лев Пономарев.

Политика Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Общество Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась на Красной площади На Красной площади Москвы началась репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного Парада 1941 года.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

Киберспорт Matumbaman и Heen присоединились к Team Secret Состав Team Secret: Лассе 'MATUMBAMAN' Урпалайнен; Михал 'Nisha' Янковски; Людвиг 'zai' Уолберг; Язид 'YapzOr' Жарадат; Клемент 'Puppey' Иванов; Сонг Го 'Heen' Ли (тренер).

Здоровье В Сахалинской области создается Тихоокеанский медицинский кластер Для регионов, которые возьмутся за создание медицинских кластеров, предусмотрена возможность федерального финансирования.

Путешествия Китайскими туристами на Камчатке займется ФСБ В результате китайские туристы ходят где попало.

Происшествия По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.

Шоу-бизнес Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.

Политика Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке 6 октября Иран приступит к новому сокращению обязательств по ядерной сделке, а на объекте в Фордо начнется обогащение урана, объявил Роухани.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Авто «АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили Скидку в 50 тысяч рублей получат покупатели моделей Vesta Sport и XRAY.

Общество Появились фото макета новой «Арены Омск» Старый ледовый дворец уже полностью снесен. Тем временем, в социальных сетях появился новый макет арены.

Политика Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.