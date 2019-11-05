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РИА НовостиРИА НовостиГлава судейского департамента: чувствую доверие руководства

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.
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Егоров: «Вилков правильно удалил Бийола. Арбитр провел игру „Зенит“ — ЦСКА на хорошем уровне»

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Егоров — о судействе в игре «Зенит» — ЦСКА: Вилков бесспорно провёл хороший матч

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Александр Егоров: «Чувствую доверие руководства. Написали, что одним Егоровым станет меньше? Меня что, убьют?»

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«Сыграл шипами в ногу? Бывает». Егоров объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна

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«Сыграл шипами в ногу? Бывает». Егоров объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна

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Глава судейского департамента: чувствую доверие руководства

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Александру Егорову покажут красную карточку

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Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
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Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
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Названы способы выяснить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
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Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
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В Москве побит температурный рекорд 1922 года

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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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Лев Пономарев рассказал о будущем движения «За права человека»

Ликвидированное Верховным судом движение "За права человека" сохранит название, но продолжит работу без юридического лица и объединит другие организации, заявил "Интерфаксу" лидер движения Лев Пономарев.
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Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась на Красной площади

На Красной площади Москвы началась репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного Парада 1941 года.
Вечерняя Москва 03:59
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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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Matumbaman и Heen присоединились к Team Secret

Состав Team Secret: Лассе 'MATUMBAMAN' Урпалайнен; Михал 'Nisha' Янковски; Людвиг 'zai' Уолберг; Язид 'YapzOr' Жарадат; Клемент 'Puppey' Иванов; Сонг Го 'Heen' Ли (тренер).
Dota2.ru вчера в 13:26
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В Сахалинской области создается Тихоокеанский медицинский кластер

Для регионов, которые возьмутся за создание медицинских кластеров, предусмотрена возможность федерального финансирования.
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Китайскими туристами на Камчатке займется ФСБ

В результате китайские туристы ходят где попало.
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По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
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Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.
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Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

6 октября Иран приступит к новому сокращению обязательств по ядерной сделке, а на объекте в Фордо начнется обогащение урана, объявил Роухани.
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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

Скидку в 50 тысяч рублей получат покупатели моделей Vesta Sport и XRAY.
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В России введут налоговый вычет на фитнес

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Появились фото макета новой «Арены Омск»

Старый ледовый дворец уже полностью снесен. Тем временем, в социальных сетях появился новый макет арены.
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«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

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В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

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Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
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Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»

По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
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Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым

В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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