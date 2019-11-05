РПЛ
РИА НовостиГлава судейского департамента: чувствую доверие руководства
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.
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Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Авто
Названы способы выяснить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
RT на русском 05:47
Общество
Лев Пономарев рассказал о будущем движения «За права человека»
Ликвидированное Верховным судом движение "За права человека" сохранит название, но продолжит работу без юридического лица и объединит другие организации, заявил "Интерфаксу" лидер движения Лев Пономарев.
Интерфакс 05:08
Политика
Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:50
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Общество
Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась на Красной площади
На Красной площади Москвы началась репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного Парада 1941 года.
Вечерняя Москва 03:59
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Киберспорт
Matumbaman и Heen присоединились к Team Secret
Состав Team Secret: Лассе 'MATUMBAMAN' Урпалайнен; Михал 'Nisha' Янковски; Людвиг 'zai' Уолберг; Язид 'YapzOr' Жарадат; Клемент 'Puppey' Иванов; Сонг Го 'Heen' Ли (тренер).
Dota2.ru вчера в 13:26
Здоровье
В Сахалинской области создается Тихоокеанский медицинский кластер
Для регионов, которые возьмутся за создание медицинских кластеров, предусмотрена возможность федерального финансирования.
ADVIS.ru 05:28
Путешествия
Китайскими туристами на Камчатке займется ФСБ
В результате китайские туристы ходят где попало.
Отдых в России 02:43
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Шоу-бизнес
Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления
Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.
Вести.Ru вчера в 03:10
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
6 октября Иран приступит к новому сокращению обязательств по ядерной сделке, а на объекте в Фордо начнется обогащение урана, объявил Роухани.
Московский Комсомолец 03:15
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
Скидку в 50 тысяч рублей получат покупатели моделей Vesta Sport и XRAY.
Car.ru вчера в 03:00
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
Появились фото макета новой «Арены Омск»
Старый ледовый дворец уже полностью снесен. Тем временем, в социальных сетях появился новый макет арены.
КП - Омск вчера в 20:58
Кино
«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
РЕН ТВ вчера в 05:08
Происшествия
В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме
РИА Новости 05:43
Политика
Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Областная газета 01:09
Кино
Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»
По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Политика
Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым
В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:01