РПЛ
Sport24.ruЕгоров: «Вилков по делу назначил пенальти в матче „Тамбов“ — ЦСКА»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче «Тамбов» — ЦСКА. Встреча состоялась 15 сентября и завершилась победой армейцев (2:0).
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Происшествия
СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье
РИА Новости вчера в 19:11
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 19:06
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Футбол
Луиш Каштру: «Мы хотели ловить „Манчестер Сити“ на быстрых контратаках»
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру рассказал о тактике на матч против «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру вчера в 20:28
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Армия и оружие
Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили военные под Воронежем
Комплекс РЭБ военные использовали для прикрытия частей от ракетно-пушечного и высокочастотного вооружения, а также для «ослепления» противника – подавления радиоэлектронной разведки неприятеля и блокировки системы радиосвязи.
Горком вчера в 00:41
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru вчера в 12:03
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК вчера в 06:28
Здоровье
Названы опасные заболевания, которые начинаются с симптомов простуды
Хорошо известные многим признаки простуды – слабость, озноб, боль в горле – могут говорить о начале развития более опасного заболевания, пишет «МедикФорум».
МИР 24 вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 17 сентября в 13:00
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:30
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ 17 сентября в 12:55
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Гаджеты
Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках
В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру вчера в 16:37
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме
Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане.
Газета.Ru вчера в 21:24
Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
Футбол
«Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС вчера в 17:24
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 17 сентября в 09:25
Авто
Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера
Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера.
OAnews вчера в 07:21
Наука
Не голова, а компьютер
Британец, решив обмануть природу, вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо.
N+1 16 сентября в 15:11
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
OAnews вчера в 14:00
Наука
Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими
Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 вчера в 10:22
Политика
Президент Эстонии объяснила усталость Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа действительно устала от Украины.
Известия вчера в 21:59
Волейбол
Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0
12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат вчера в 13:30
Происшествия
Шамана, идущего изгонять Путина, похитили вооруженные люди в масках
Прямо посреди ночи на палаточный лагерь шамана напали люди в масках. О задержании Александра Габышева рассказали его сторонника.
ТВК вчера в 23:32
Футбол
Мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ»
18 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже был разыгран матч между командами «Пари Сен-Жермен» и «Реал» (Мадрид).
REGNUM вчера в 23:44