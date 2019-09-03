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Sport24.ruSport24.ruЕгоров: «Вилков по делу назначил пенальти в матче „Тамбов“ — ЦСКА»

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 15 сентября
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче «Тамбов» — ЦСКА. Встреча состоялась 15 сентября и завершилась победой армейцев (2:0).
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