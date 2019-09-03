Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче «Тамбов» — ЦСКА. Встреча состоялась 15 сентября и завершилась победой армейцев (2:0).

Егоров: «Вилков по делу назначил пенальти в матче „Тамбов“ — ЦСКА»

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