РПЛ
News.ruЕгоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Политика
На Украине заявили о переданных России четырех шпионах
Во время последнего украинско-российского обмена заключенными, который состоялся 7 сентября, Киев передал Москве четверых украинцев, завербованных российскими спецслужбами.
Lenta.ru 08:33
Футбол
Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»
В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
РБК 04:25
Политика
«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Футбол
Черчесов прокомментировал вызов игрока «Уфы» Фомина в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника "Уфы" Даниила Фомина.
МК-Спорт 09:03
Общество
Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Авто
Кроссовер Mazda CX-5 получил зимнюю спецверсию для России
Российское представительство компании Mazda анонсирует обновление премиальных комплектаций кроссовера Mazda CX-5.
Тарантас Ньюс 01:50
Происшествия
В Москве застрелили главу центра «Э» по Ингушетии
На западе Москвы неизвестный убил руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Газета.Ru 02 ноября в 13:50
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — цитирует РИА Новости Голикову.
RT на русском 03 ноября в 09:28
Общество
В новосибирском вузе проводят разбирательство из-за студенческих мемов
Ранее в паблике "Мемы 220б" в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что студенты первого курса физического факультета вуза создали в той же соцсети группу о студенческой жизни, в которой размещали различные картинки с преподавателями факультета.
РИА Новости 08:18
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса 03 ноября в 10:37
Политика
Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка.
ФАН 08:36
Армия и оружие
Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии
Российская газета 08:25
Шоу-бизнес
Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием
Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 03:40
Происшествия
В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки
Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
РИА Новости 08:36
Политика
Иран заявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна вновь уменьшит выполнение обязательств по ядерной сделке.
УтроNews 03:50
Общество
Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября
Пятое ноября в Москве стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень.
ТАСС 05:21
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС 03 ноября в 02:46
Футбол
Юрий Семин: «Если „Ювентус“ позволит, попробуем атаковать чаще»
Не все зависит от нас: многое зависит и от соперника. Позволят они нам атаковать, будем пробовать атаковать.
Спорт-Экспресс 05:20
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Шоу-бизнес
В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати
Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель. Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети.
ТВ Центр 05:26
Происшествия
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
Аэроэкспресс Москва - Шереметьево насмерть сбил женщину, движение поездов в сторону аэропорта приостановлено.
ТАСС 07:21
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Политика
Путин назначил нового посла России в Великобритании
«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе президента.
РБК 08:30
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Rambler News Service 08:41