Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА

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