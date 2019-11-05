РПЛ
News.ruЕгоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
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