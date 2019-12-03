РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортЕгоров: арбитр Волошин верно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 2 декабря
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
Главный арбитр Николай Волошин принял верное решение, засчитав гол тульского "Арсенала" в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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