Футбол
Спорт-ЭкспрессЕгоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
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Путешествия
Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию
Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково, сообщило РБК со ссылкой на генерального директора компании-оператора транспортного хаба "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева.
Российская газета 13:04
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Раскол в расколе: бывший митрополит ПЦУ обвинил Епифания во лжи
В публичной лжи обвинил предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания бывший митрополит ПЦУ Иоасаф 22 сентября в своей публикации в сообществе «За Українську Церкву» в социальной сети Facebook.
Красная весна вчера в 10:24
Общество
Ректора УрГЭУ Якова Силина раскритиковали за плагиат в диссертации
Российская академия наук признала диссертацию ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина неоригинальной, то есть с признаками плагиата, пишет Znak.
ТагилСити.ру 09:25
Футбол
Гендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.
Газета.Ru 10:57
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Похищенных в Камеруне моряков освободили
ТАСС вчера в 06:23
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Экономика
АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
Происшествия
В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
Четверо мужчин заключены под стражу по делу об убийстве Михаила Долгополова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости 13:01
Политика
Путин поручил подписать соглашение о модернизации армии Абхазии
Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.
Российская газета 03:19
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Экономика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Политика
Уточнен порядок подготовки нормативных правовых актов
Изменения направлены на повышение эффективности деятельности органов государственной власти по разработке проектов нормативных правовых актов (далее также НПА), а также на установление особенностей подготовки и принятия НПА, разрабатываемых в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины".
Гарант 07:50
Экономика
Минпромторг намерен увеличить экспорт фармпродукции к 2024 году
Минпромторг РФ намерен увеличить долю экспорта фармацевтической продукции к 2024 году в четыре раза, сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
РИА Новости 10:34
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31