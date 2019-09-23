Футбол
Спорт-ЭкспрессЕгоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
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Пушилин назвал сроки запуска поездов из ДНР в Россию
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Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
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В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Армия и оружие
National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США
Корабли, от которых не могли уйти подлодки США "Это означает, что одна она способна обрушить на населенные пункты и военные базы, расположенные на расстоянии более девяти тысяч километров, 72 ядерные боеголовки", - говорится в материале National Interest.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:34
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
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После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
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Газета.Ru 10:50
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Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Константин Богомолов снимает его для видео-сервиса «Старт».
Говорит Москва 10:00
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
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Блогеры рассказали, как установить сервисы Google на Huawei Mate 30
Представленный несколько дней назад Mate 30 и Mate 30 Pro будет продаваться с операционной системой Android, но без сервисов от Google.
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Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 08:42
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.
Lenta.ru вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Футбол
Александр Григорян: «В лице Мелкадзе взяли игрока, которого не хватало в нашей структуре»
Да, считаю, мы попали с ним в «яблочко». Взяли игрока, которого не хватало в нашей командной структуре, в атакующих действиях.
Sportbox.RU 10:02
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
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Армия и оружие
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие
Московский Комсомолец 10:13
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Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
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В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
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Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 5 эфире?
По результатам зрительского голосования, пара Maruv и Jay покинули проект «Танці з зірками» в пятом эфире.
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Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe вчера в 13:54
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04