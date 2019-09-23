Футбол
Спорт-ЭкспрессЕгоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе
Если у вас есть вопросы к Мусаеву, задавайте их ему. Я не собираюсь комментировать его слова.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:42, Вашингтон
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Авто
В России обновили правила расчета транспортного налога
В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога.
Уралинформбюро 08:18
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru 08:52
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Политика
В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией
21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 09:44
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Политика
Премьер Чехии высказался о результативности антироссийских санкций
Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что антироссийские санкции пока не принесли желаемого результата.
Газета.Ru 09:36
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
В Петербурге осудили инспектора ГИБДД, забившего до смерти прохожего
Согласно материалам уголовного дела, в августе 2017 года сотрудники ППС задержали прохожего, доставили в отделение, где полицейский Иван Анфилатов ударил административно-задержанного коленом в грудь и живот.
Примечания 09:27
Транспорт
Утверждены новые требования к организации детских автобусных перевозок
Правительство установило новые требования к организации детских перевозок автобусами: как непосредственно к организаторам, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам.
Российская газета 08:37
Экономика
Правительство доработало предложения о прожиточном минимуме для должников
Речь шла в том числе о том, что после взыскания на счетах должников должна быть сумма не меньше прожиточного минимума.
РБК 10:19
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
Культуромания 08:42
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Общество
Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом
Актриса появилась на публике в чернильного цвета платье с максимально откровенным верхом.
Телепрограмма 03:19
Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей
По мнению Малышевой, решение Заворотнюк проводить оплодотворение за пределами России могло быть опрометчивым, так как в РФ сегодня существуют самые современные и высокотехнологичные центры, которым "завидуют иностранные коллеги".
Экономика сегодня 09:16
Кино
Ксения Собчак снимется в сериале Богомолова про ангарского маньяка
Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале своего мужа, режиссера Константина Богомолова.
Телеканал 360° 09:54
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Музыка
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Экономика
АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
Политика
Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России
Российская газета 07:03
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09