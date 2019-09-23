Футбол
Спорт-ЭкспрессЕгоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
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Егоров отказался комментировать слова тренера «Краснодара» Мусаева о судействе
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