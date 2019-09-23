Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.

Егоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе

Футбол «Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Челси» В центральном матче шестого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси".

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Шоу-бизнес Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.

Здоровье Ожирение связано с хронической диареей — исследование «Наше исследование подтверждает положительную связь между ожирением и хронической диареей и впервые показывает, что эти отношения не обусловлены такими факторами, как рацион питания или уровень физической активности», — сообщает автор исследования Сара Боллоу (Sarah Ballou).

Спорт Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.

Происшествия Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Волейбол Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ Одни из хозяев турнира выбили из борьбы за медали Болгарию, которая с каждым чемпионатом Европы опускается всё ниже и ниже, а теперь впервые не попала в восьмёрку лучших.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Шоу-бизнес Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный доктор рассказал, что в молодости всегда думал, что продолжительность жизни ракового больного зависит от количества метастазов и локализации опухоли.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.

Политика DPA: четыре страны ЕС договорились о механизме распределения мигрантов Германия, Италия, Мальта и Франция заключили предварительное соглашение о распределении спасенных в море мигрантов, сообщает в понедельник агентство DPA со ссылкой на главу МВД Мальты Майкла Фарруджу.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Политика Мэр Улан-Удэ признал факты поступления жалоб на подкуп избирателей и использование чужих паспортов на мэрских выборах Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков признал факты поступления жалоб на подкуп избирателей и использование чужих паспортов для голосования на мэрских выборах.

Шоу-бизнес Отец Максима Виторгана описал его лучшим родителем, чем Ксения Собчак Максим Виторган и Ксения Собчак расстались не так давно, и при этом оба уже успели обзавестись новыми возлюбленными.

Футбол Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Политика Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.

Политика Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.