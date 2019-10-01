Футбол
ProstoProSportЕгоров: «Вилков верно отменил гол Смолова в игре с „Зенитом“»
Гжегож Крыховяк
|20′
Гжегож Крыховяк
|48′
|60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|83′
Далер Кузяев
|85′
Вильмар Барриос
|90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|90′+2′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
27
Серкейра
23
Мариу
18
Коломейцев
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
91
Сутормин
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил верность отмененного гола Федора Смолова в матче «Локомотива» и «Зенита» (1:0) в 11-м туре РПЛ. Встречу обслуживала бригада во главе с Михаилом Вилковым.
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