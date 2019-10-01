Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил верность отмененного гола Федора Смолова в матче «Локомотива» и «Зенита» (1:0) в 11-м туре РПЛ. Встречу обслуживала бригада во главе с Михаилом Вилковым.

Егоров: «Вилков верно отменил гол Смолова в игре с „Зенитом“»

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