Футбол

ProstoProSportProstoProSportЕгоров: «Вилков верно отменил гол Смолова в игре с „Зенитом“»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 сентября
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
2 фото
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил верность отмененного гола Федора Смолова в матче «Локомотива» и «Зенита» (1:0) в 11-м туре РПЛ. Встречу обслуживала бригада во главе с Михаилом Вилковым.
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