Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров опроверг появившиеся сообщения о том, что тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча против "Зенита" ворвался в судейскую комнату и был выведен оттуда охраной.

Егоров опроверг сообщения о скандале Тедеско в судейской комнате

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