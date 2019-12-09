Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что, прежде чем комментировать высказывание в свой адрес президента московского ЦСКА Евгения Гинера, он посоветуется с РФС.

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Егоров: посоветуюсь с РФС, прежде чем оценивать высказывание Гинера

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