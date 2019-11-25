Матч «Динамо» и «Ростова» завершился со счетом 2:1 в пользу московской команды. Оба гола динамовцев были забиты с пенальти Филиппом. В конце встречи «Ростов» мог сравнять счет, но голкипер «Динамо» Антон Шунин на 99-й минуте отбил 11-метровый удар Алексея Ионова.

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