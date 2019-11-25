РПЛ

РБКРБКЕгоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 23 ноября
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
Матч «Динамо» и «Ростова» завершился со счетом 2:1 в пользу московской команды. Оба гола динамовцев были забиты с пенальти Филиппом. В конце встречи «Ростов» мог сравнять счет, но голкипер «Динамо» Антон Шунин на 99-й минуте отбил 11-метровый удар Алексея Ионова.
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