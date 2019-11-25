Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ростовом" (2:1).

Политика В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Армия и оружие Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".

Происшествия В аварии с микроавтобусом в Татарстане пострадали 15 человек «25 ноября на 23 километре автодороги Набережные Челны-Заинск микроавтобус «ГАЗель», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле»», — сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Армия и оружие До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.

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Общество Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.