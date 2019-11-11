Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.

Технологии WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.

Общество Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.

Космос SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Политика Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими» Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.

Политика Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

Футбол Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину» Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.

Здоровье Врачи назвали «самую страшную проблемную» группу крови Проверив все результаты исследований, медики назвали самую проблемную в плане здоровья группу крови.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Общество «Почта России» сократит сроки доставки посылок "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.

Общество Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.

Общество Adidas закрывает роботизированное производство в Европе и США Как стало известно, Adidas в результате хочет перевезти все технологии в Азию, в связи с чем закрывает роботизированное производство в Европе и США.

Армия и оружие На Украине отменят призыв в армию Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.

Космос Илон Маск: подготовка к колонизации Марса займёт 20 лет Чтобы обеспечить колонию всем необходимым, потребуется отправить на планету тысячу кораблей, а подготовка к миссии займёт около 20 лет.

Хоккей «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова «Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.

Политика О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.