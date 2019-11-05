РПЛ

News.ruNews.ruЕгоров положительно оценил работу арбитра Вилкова в матче РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков хорошо обслужил матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.
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