РПЛ
News.ruЕгоров положительно оценил работу арбитра Вилкова в матче РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков хорошо обслужил матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.
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