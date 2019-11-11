Футбол
Soccer.ruЕгоров прокомментировал момент с травмой Крыховяка
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал столкновение в матче "Локомотив" - "Краснодар", в ходе которого полузащитник "железнодорожников" Гжегож Крыховяк получил повреждение:Момент со столкновением Ари и Крыховяка - жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия на красную.
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Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Известия 07:09
Транспорт
Власти Москвы задумались о расширении зоны платной парковки
В мэрии Москвы задумались над новым расширением зон платной парковки в столице.
РБК 05:48
Общество
Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29
Шоу-бизнес
70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены
70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены Молодую супругу Бориса Грачевского подозревают в беременности.
Экспресс газета 06:16
Здоровье
Причиной болезни вейперов назвали ацетат витамина Е
Анализ показал, что с большей вероятностью на развитие болезни влияет ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.
Москва 24 07:53
Авто
Почему вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор
Специалисты по сервису аккумуляторов ТАВ отмечают, что аэрозоль лучше всего проникает в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляет ржавчину, эффективно вытесняет воду.
АвтоВзгляд 05:52
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Политика
Зеленский рассказал о ходе создания закона о всеукраинском референдуме
Верховная рада Украины в ближайшее время создаст и примет закон о всеукраинском референдуме, сообщил в видеообращении на Facebook Владимир Зеленский.
Аргументы и Факты 08:05
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади
Госкомпания «Дом.РФ» подвела итоги аукциона по продаже комплекса зданий на Триумфальной площади в Москве, которые до переезда в «Москва-Сити» занимало Минэкономразвития.
РБК 07:45
Политика
Асад назвал действия США войной на выживание
США ведут войну на выживание, потому что, теряя свою гегемонию, они принялись за борьбу с Россией, Ираном и Сирией, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.
Народные новости 02:41
Армия и оружие
Турция и Россия проводят четвертое патрулирование в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило об очередном этапе совместного с Россией патрулирования на северо-востоке Сирии.
Росбалт 05:58
Происшествия
В Кремле назвали «актом безумия» убийство аспирантки СПбГУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о наказании для руководства Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и полиции, которые вовремя не отреагировали на жалобы в адрес доцента СПбГУ Олега Соколова.
АБН 06:51
Общество
В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
Экономика сегодня вчера в 13:16
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.
Российская газета 07:57
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
Российская газета 08:01
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Футбол
Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).
Чемпионат 05:27
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 17:26
Футбол
«Краснодар» напомнил Быстрову его слова о Берге
Pravda.Ru 07:10