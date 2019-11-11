Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЕгоров прокомментировал момент с травмой Крыховяка

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал столкновение в матче "Локомотив" - "Краснодар", в ходе которого полузащитник "железнодорожников" Гжегож Крыховяк получил повреждение:Момент со столкновением Ари и Крыховяка - жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия на красную.
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Егоров: после этого тура мне звонили Галицкий и Кикнадзе

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Позиция Егорова: Ари не следовало показывать красную карточку за фол на Крыховяке

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Егоров — о столкновении Ари и Крыховяка: «Жесткий контакт, но тут нет ни одного критерия на красную»

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Александр Егоров: «После матча „Локомотив“ — „Краснодар“ со мной связались Галицкий и Кикнадзе»

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Александр Егоров: В столкновении Ари и Крыховяка нет ни одного критерия на удаление

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