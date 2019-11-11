Футбол
Soccer.ruЕгоров прокомментировал момент с травмой Крыховяка
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал столкновение в матче "Локомотив" - "Краснодар", в ходе которого полузащитник "железнодорожников" Гжегож Крыховяк получил повреждение:Момент со столкновением Ари и Крыховяка - жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия на красную.
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Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
Авто
УАЗ Патриот и его автомат: отвечаем на ваши вопросы
Разумеется, через него никакие вибрации от коробки не передаются. И вибронагруженность у гидромеханической коробки меньше, чем у механики.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экономика
Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей
В России за последние несколько недель в большинстве банков снизились ставки по ипотеке до 8,5 % годовых.
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
В октябре президент сообщил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону, хотя уже создала оружие, не имеющее аналогов в мире.
Общество
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» лучшим фильмом 2019 года
Победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года" стала картина "Мстители: Финал".
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 12 тысяч железнодорожных билетов
Общество
Медведев пригрозил наказанием за нарушения при реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия, вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», – передает слова Медведева ТАСС.
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ
Футбол
«Краснодар» сравнил Берга с Быстровым
Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча.
Происшествия
Неизвестные застрелили мирового судью в Коми
Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Футбол
Черчесов: Теперь дети во дворе кричат, что они — Головин и Дзюба
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поведал, как выступление национальной команды на ЧМ-2018 повлиял на юных спортсменов.