Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЕгоров прокомментировал момент с травмой Крыховяка

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал столкновение в матче "Локомотив" - "Краснодар", в ходе которого полузащитник "железнодорожников" Гжегож Крыховяк получил повреждение:Момент со столкновением Ари и Крыховяка - жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия на красную.
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Егоров: после этого тура мне звонили Галицкий и Кикнадзе

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Позиция Егорова: Ари не следовало показывать красную карточку за фол на Крыховяке

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