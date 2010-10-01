Футбол
Vprognoze.ruЕгоров прокомментировал судейские ошибки на старте сезона РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о судейских ошибках на старте сезона чемпионата России. У тех арбитров, на которых мы делали ставку, произошел сбой. В первом туре была одна ошибка, во втором другая все пошло, как снежный ком.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Космос
Россия и Индия заключили контракт на запуск спутника-картографа
Компания была создана по решению госкорпорации "Роскосмос" и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.
РИА Новости 03:46
Политика
Нетаньяху пообещал сделать Иорданскую долину частью Израиля
В случае победы действующий премьер-министр страны хочет увеличить территорию Израиля за счет новых территорий: - Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря, - заявил Нетаньяху.
Комсомольская правда 10 сентября в 15:29
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Блогер Даниил Пустовалов, вместе с другими любителями промышленных объектов задержанный силовиками возле Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье, сообщил детали произошедшего.
News.ru 10 сентября в 11:50
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия 10 сентября в 07:32
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками
Комсомольская правда вчера в 19:05
Гаджеты
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Кино
Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor вчера в 19:19
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Гаджеты
Стали известны характеристики смартфона Redmi 8A
Как сообщают журналисты, в базе TENAA смартфон получил номер M1908C3KE.
NewInform 03:02
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Хоккей
Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс вчера в 15:27
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Интернет
Mail.ru Group запустила новый мессенджер
Mail.ru Group запустила новый корпоративный мессенджер Myteam, сообщили в пресс-службе интернет-компании.
Rambler News Service 04:02
Происшествия
У берегов Приморья задержали 16 ведущих незаконный лов шхун из КНДР
За минувшие сутки пограничники задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков, которые вели в исключительной экономической зоне России незаконный промысел тихоокеанского кальмара, сообщает региональное пограничное управление ФСБ РФ.
Российская газета вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью
Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.
Летидор вчера в 11:46
Происшествия
Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии
Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой.
ТАСС 03:09