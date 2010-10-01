РПЛ
Vprognoze.ruЕгоров прокомментировал судейские ошибки на старте сезона РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о судейских ошибках на старте сезона чемпионата России. У тех арбитров, на которых мы делали ставку, произошел сбой. В первом туре была одна ошибка, во втором другая все пошло, как снежный ком.
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