РПЛ
ЧемпионатЕгоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах Премьер-Лиги.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Музыка
Умер любимый музыкант Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Культуромания 01:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Гаджеты
Вести.net: Apple атаковала Netflix дешёвым видеостримингом
Apple анонсировала игровой подписочный сервис Apple Arcade и главное объявила стоимость подписки на видеосервис Apple TV+.
Вести.Хайтек 03:29
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Общество
Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ
Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
Армия и оружие
В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ
Сегодня на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.
Хабаровский край сегодня 03:15
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Культура
Петру Мамонову в четверг сделают операцию на сердце
По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.
Говорит Москва вчера в 16:43
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия 10 сентября в 07:32
Здоровье
Британский врач прописал таблетки, которые вызвали рак у пациентки
В Великобритании кардиолога обвинили в нарушении врачебной этики и причинении вреда здоровью пациентке.
Вечерняя Москва вчера в 20:10
Интернет
Mail.ru Group запустила новый мессенджер
Mail.ru Group запустила новый корпоративный мессенджер Myteam, сообщили в пресс-службе интернет-компании.
Rambler News Service 04:02
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 10 сентября в 02:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Происшествия
Московская школьница по дружбе отдала цыганкам полтора миллиона рублей
Lenta.ru вчера в 08:38
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28