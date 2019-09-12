РПЛ

ЧемпионатЧемпионатЕгоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах Премьер-Лиги.
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Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах РПЛ

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