РПЛ
ЧемпионатЕгоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах Премьер-Лиги.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Экономика
Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне
Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru вчера в 20:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
Владимир Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
Культуромания 04:08
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Шоу-бизнес
В сети появилась часть виш-листа Собчак на свадьбу с Богомоловым
В интернете появилась часть виш-листа телеведущей Ксении Собчак на свадьбу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
АБН 03:37
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Интернет
Mail.ru Group запустила защищенный корпоративный мессенджер MyTeam
Компания Mail.ru Group объявила о запуске нового мессенджера MyTeam. Об этом 12 сентября сообщил портал VC.
REGNUM 05:08
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Религия
Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Общество
Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.
Газета.Ru 05:39
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Космос
«Союз-6» станет прототипом второй ступени для сверхтяжелой ракеты
Ракета-носитель «Союз-6» станет второй ступенью перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Хакасия-Информ 04:42
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Баскетбол
Сборная США по баскетболу впервые за 13 лет проиграла чемпионат мира
Коммерсантъ вчера в 09:49
Политика
Взрыв на железной дороге предотвратили в ДНР
Российская газета 04:06
Происшествия
Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара
Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.
REGNUM 04:51
Происшествия
В Приморье парашютист зацепился за жилой дом
В приморском городе Уссурийске парашютист, спускавшийся на землю, зацепился стропами за край крыши дома и повис на высоте третьего этажа.
Российская газета 04:36
Шоу-бизнес
Два яйца и огурчик. Волочкова поделилась секретом стройности
Балерина Анастасия Волочкова считает, что жизнь и различные занятия в ней должны быть в удовольствие и радость, это касается и физических упражнений.
SM News вчера в 11:20
Футбол
Экс-капитан «Ман Сити» Компани не сыграет в своем прощальном матче
Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Венсан Компани не примет участие в прощальном матче, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.
Газета.Ru вчера в 09:45
Транспорт
На строительство метро в Кудрово не выделили деньги
В Министерстве транспорта на проект станции метро «Кудрово» не выделили средства из федерального бюджета.
Gazeta.SPb 05:05
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12