Футбол

ЧемпионатЧемпионатЕгоров: с арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой

2 фото
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил ошибки в работе арбитров на старте сезона в Премьер-Лиге.
Читать в источнике
Комментировать
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова

ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
Ореанда-Новости вчера в 11:16
Армия и оружие

Народное ополчение Ирака заявило о сбитом беспилотнике

«Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре [провинции] Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 15:36
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости вчера в 15:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Шоу-бизнес

Сати Казанова переезжает в Италию

В октябре 2017 года 36-летняя певица вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. С тех пор она живет на две страны.
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.
Политическая Экспертиза вчера в 16:28
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Кино

Александр Скарсгард сыграет злодея в экранизации романа Стивена Кинга

Создатели сериала по мотивам произведения Стивена Кинга "Противостояние" определились с кандидатурой исполнителя роли злодея - Рэндалла Флегга.
Kinonews.ru 02:20
Политика

Григорий Карасин назначен сенатором от Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии своей инаугурации подписал первый приказ в новой должности, предусматривающей назначении бывшего статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина сенатором от островного региона.
ТАСС вчера в 23:52
Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Политика

Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Политика

США ввели санкции в отношении двух сотрудников СК РФ по Сургуту

В Вашингтоне считают, что они замешаны в коррупции и нарушении прав человека Госдеп США ввел санкции в отношении руководителя Следственного комитета в городе Сургут Владимира Ермолаева и старшего следователя того же отдела Степана Ткача, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10 сентября в 12:26
Футбол

Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:42
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Футбол

«Реал» имеет договоренность с «Челси» по Канте

Летом 2019 года «Реал» предпринимал попытку приобрести у «Челси» полузащитника Н’Голо Канте, однако лондонцы ответили решительным отказом, поскольку не имели возможности найти французу замену — УЕФА запретил клубу регистрировать новичков на протяжении двух трансферных окон.
Sport24.ru вчера в 10:05
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Экономика

Глава ФНС сообщил о снижении общей задолженности россиян по налогам

Общая задолженность россиян перед Федеральной налоговой службой (ФНС) снизилась на 48,8 млрд руб. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишустин, передает ТАСС.
РБК вчера в 10:35
Армия и оружие

Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости

Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в Балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском вчера в 18:43
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика

Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года

Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное