Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил ошибки в работе арбитров на старте сезона в Премьер-Лиге.

Егоров: с арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой

Шоу-бизнес Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.

Армия и оружие Народное ополчение Ирака заявило о сбитом беспилотнике «Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре [провинции] Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в сообщении.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Шоу-бизнес Сати Казанова переезжает в Италию В октябре 2017 года 36-летняя певица вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. С тех пор она живет на две страны.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Армия и оружие В Великобритании назвали самое опасное оружие России Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.

Кино Александр Скарсгард сыграет злодея в экранизации романа Стивена Кинга Создатели сериала по мотивам произведения Стивена Кинга "Противостояние" определились с кандидатурой исполнителя роли злодея - Рэндалла Флегга.

Политика Григорий Карасин назначен сенатором от Сахалинской области Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии своей инаугурации подписал первый приказ в новой должности, предусматривающей назначении бывшего статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина сенатором от островного региона.

Политика Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Политика США ввели санкции в отношении двух сотрудников СК РФ по Сургуту В Вашингтоне считают, что они замешаны в коррупции и нарушении прав человека Госдеп США ввел санкции в отношении руководителя Следственного комитета в городе Сургут Владимира Ермолаева и старшего следователя того же отдела Степана Ткача, передает РИА Новости.

Футбол Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира.

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Футбол «Реал» имеет договоренность с «Челси» по Канте Летом 2019 года «Реал» предпринимал попытку приобрести у «Челси» полузащитника Н’Голо Канте, однако лондонцы ответили решительным отказом, поскольку не имели возможности найти французу замену — УЕФА запретил клубу регистрировать новичков на протяжении двух трансферных окон.

Экономика Глава ФНС сообщил о снижении общей задолженности россиян по налогам Общая задолженность россиян перед Федеральной налоговой службой (ФНС) снизилась на 48,8 млрд руб. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в Балтийском регионе для снижения напряжённости.

Футбол Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.