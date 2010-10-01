Футбол
ЧемпионатЕгоров: с арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил ошибки в работе арбитров на старте сезона в Премьер-Лиге.
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Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова
ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
Ореанда-Новости вчера в 11:16
Армия и оружие
Народное ополчение Ирака заявило о сбитом беспилотнике
«Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре [провинции] Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 15:36
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
В октябре 2017 года 36-летняя певица вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. С тех пор она живет на две страны.
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.
Политическая Экспертиза вчера в 16:28
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие
В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Кино
Александр Скарсгард сыграет злодея в экранизации романа Стивена Кинга
Создатели сериала по мотивам произведения Стивена Кинга "Противостояние" определились с кандидатурой исполнителя роли злодея - Рэндалла Флегга.
Kinonews.ru 02:20
Политика
Григорий Карасин назначен сенатором от Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии своей инаугурации подписал первый приказ в новой должности, предусматривающей назначении бывшего статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина сенатором от островного региона.
ТАСС вчера в 23:52
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Политика
США ввели санкции в отношении двух сотрудников СК РФ по Сургуту
В Вашингтоне считают, что они замешаны в коррупции и нарушении прав человека Госдеп США ввел санкции в отношении руководителя Следственного комитета в городе Сургут Владимира Ермолаева и старшего следователя того же отдела Степана Ткача, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10 сентября в 12:26
Футбол
Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе
Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:42
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Футбол
«Реал» имеет договоренность с «Челси» по Канте
Летом 2019 года «Реал» предпринимал попытку приобрести у «Челси» полузащитника Н’Голо Канте, однако лондонцы ответили решительным отказом, поскольку не имели возможности найти французу замену — УЕФА запретил клубу регистрировать новичков на протяжении двух трансферных окон.
Sport24.ru вчера в 10:05
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Экономика
Глава ФНС сообщил о снижении общей задолженности россиян по налогам
Общая задолженность россиян перед Федеральной налоговой службой (ФНС) снизилась на 48,8 млрд руб. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишустин, передает ТАСС.
РБК вчера в 10:35
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в Балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском вчера в 18:43
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22