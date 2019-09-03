РПЛ

Нева СпортНева СпортЕгоров считает, что судьи провалили старт РПЛ

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Егоров в интервью порталу Чемпионат.com рассказал, что на встрече с клубами РПЛ было разобрано качество судейства, поскольку к арбитрам накопились объективные ошибки.
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Егоров считает, что судьи провалили старт РПЛ

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