Егоров в интервью порталу Чемпионат.com рассказал, что на встрече с клубами РПЛ было разобрано качество судейства, поскольку к арбитрам накопились объективные ошибки.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Общество Власти Ирана потребовали отменить брак 9-летней девочки Иранские власти потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между двадцативосьмилетним мужчиной и девятилетней девочкой.

Происшествия Два самолета столкнулись в «Шереметьево» Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».

Происшествия В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка 18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.

Происшествия Взрыв разрушил три дома в Антверпене Взрыв произошел во вторник в одном из районов голландского Антверпена. Он практически снес три малоэтажных дома.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Театры В «Ленкоме» рассказали о состоянии госпитализированного Марка Захарова Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров проведет еще несколько дней в больнице, куда его доставили две недели назад с воспалением легких.

Политика В России готовы изменить правила выборов в Госдуму Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Общество В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Политика Лукашенко назвал причины продолжения конфликта в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о причинах того, почему вооруженный конфликт в Донбассе до сих пор не завершен.

Политика Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Экономика Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Гаджеты Новый смартфон Huawei выйдет без сервисов Google. Но это можно обойти Уже известно и подтверждено, что новый смартфон Huawei Mate 30, который компания покажет 19 сентября, выйдет без предустановленных сервисов Google.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Политика Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17 Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Армия и оружие Восемь лет колонии получил боевик из Дагестана, воевавший в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в суде в Ростове-на-Дону также был вынесен приговор в отношении уроженца Дагестана, присягнувшего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Саида М. Он получил 11 лет колонии строгого режима.

Политика Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа В центре внимания расследования - предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним.