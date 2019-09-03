РПЛ
Нева СпортЕгоров считает, что судьи провалили старт РПЛ
Егоров в интервью порталу Чемпионат.com рассказал, что на встрече с клубами РПЛ было разобрано качество судейства, поскольку к арбитрам накопились объективные ошибки.
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Уже известно и подтверждено, что новый смартфон Huawei Mate 30, который компания покажет 19 сентября, выйдет без предустановленных сервисов Google.
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