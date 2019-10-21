Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров признал, что главный арбитр матча 13-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» Василий Казарцев принимал неправильные решения по ходу встречи.

Егоров: судья допустил ошибки в матче «Оренбурга» с «Крыльями Советов»

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