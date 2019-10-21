Футбол

News.ruNews.ruЕгоров: судья допустил ошибки в матче «Оренбурга» с «Крыльями Советов»

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров признал, что главный арбитр матча 13-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» Василий Казарцев принимал неправильные решения по ходу встречи.
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Российский футболист, защитник клуба «Крылья Советов». Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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