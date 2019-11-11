Футбол
Спорт-ЭкспрессАлександр Егоров: «Руководство РФС дало нам время до конца года»
Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации — до конца календарного года.
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Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
Политика
Зеленский уволил своего представителя в кабмине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего представителя в кабинете министров Андрея Геруса, сообщает «ТАСС» со ссылкой на текст указа.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Авто
АвтоВАЗ раскрыл цены на обновленную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявляет новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M.
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Политика
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине.
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
Общество
Сократилась доля украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране
По результатам опроса, проведённого Центром Разумкова, только 37,5% жителей Украины считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.
Армия и оружие
Крупный военный конвой США направился в район Алеппо
Большой конвой США, состоящий из 172 единиц военной техники, включающей танки, 10 ноября замечен движущимся в район Алеппо и Аль-Ракки.
Политика
Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»
Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей
Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду».
Политика
«Нафтогаз» через Facebook попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, неготовность пустить специалистов Укртрансгаза выглядит очень подозрительно, учитывая, что через станцию «Суджа» проходит «львиная часть транзита российского газа в Европу» — 70%.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
Космос
Замкнутая сфера: учёные выдвинули новую версию о Вселенной
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Космос
Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Футбол
Зарплата Слуцкого в «Витессе» составляет около 1 млн евро в год
Ранее Слуцкий заявлял, что зарабатывает в "Витессе" в пять раз меньше, чем в ЦСКА.
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте
Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.