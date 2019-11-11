Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.

Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации

Здоровье Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами.

Происшествия СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.

Политика Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков Из-за усилившихся беспорядков в Ла-Пасе был эвакуирован парламент Боливии.

Политика Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Энергетика Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.

Общество Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.

Политика В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине Заявление госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине в очередной раз доказывает, что американцы не останавливаются ни перед какими международными договорённостями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Общество Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

Общество Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Политика Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный» Воровать на строительстве космодрома "Восточный" продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Политика Основатель «Белых касок» найден мёртвым в Стамбуле В Стамбуле нашли мёртвым основателя неправительственной организации «Белые каски», бывшего офицера британской разведки Джеймса Ле Мезюрье.

Общество Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК «Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» российским зрителям О фильме Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564), когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции.

Космос SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Технологии Завтра ожидается крупное обновление Windows 10 Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.

Армия и оружие Крупный военный конвой США направился в район Алеппо Большой конвой США, состоящий из 172 единиц военной техники, включающей танки, 10 ноября замечен движущимся в район Алеппо и Аль-Ракки.

Происшествия Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.