Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.

Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации

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