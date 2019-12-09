Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался по поводу заявления Евгения Гинера. Президент ЦСКА назвал Егорова «конченым негодяем» и посоветовал ему застрелиться.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского» Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политика В Париже забросали яйцами митингующих украинцев Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».

Политика Путин и Зеленский проведут встречу перед пресс-конференцией саммита В офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин проведут встречу до пресс-конференции, которая состоится по итогам саммита в "нормандском формате".

Спорт Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.

Политика Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Авто АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.

Хоккей Овечкин высказался о решении WADA по России Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.

Экономика К россиянам вернулась потребительская уверенность Россияне увеличили траты на походы в рестораны и кафе сильнее, чем траты на покупку товаров и услуг.