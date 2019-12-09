РПЛ
Евро-футбол.руЕгоров впервые высказался по поводу заявления Гинера
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался по поводу заявления Евгения Гинера. Президент ЦСКА назвал Егорова «конченым негодяем» и посоветовал ему застрелиться.
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Политика
В Париже начался нормандский саммит
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Политика
Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне
Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Наука
У большого числа людей обнаружили считавшееся редким кишечное нарушение
Выяснилось, что большая часть из них также страдает избыточным кишечным бактериальным ростом — состоянием, которое считалось редким и специфичным.
Политика
Путин и Зеленский проведут встречу перед пресс-конференцией саммита
В офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин проведут встречу до пресс-конференции, которая состоится по итогам саммита в "нормандском формате".
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Космос
Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Общество
В ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсий могут приостановить в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Игры
Официально: Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One
SEGA официально подтвердила, что Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One, причём совсем скоро — 18 февраля.
Политика
Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство
Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Хоккей
Овечкин высказался о решении WADA по России
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь
Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
Экономика
К россиянам вернулась потребительская уверенность
Россияне увеличили траты на походы в рестораны и кафе сильнее, чем траты на покупку товаров и услуг.
Гаджеты
Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Футбол
Гурам Аджоев: «Арсенал» не заслуживал вылета на столь ранней стадии Лиги Европы
Президент Арсенала Гурам Аджоев высказался о причинах раннего вылета команды из Лиги Европы.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Гаджеты
Названы цены на смартфоны Samsung серий Galaxy A51, A71, A81 и A91
Что касается цен, то самый доступный смартфон — A51 будет стоить 375 евро. Galaxy A71, A81 и A91 будут дороже.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора StarHit
Журналист Андрей Малахов покидает должность главного редактора журнала StarHit, отмечается в его заявлении на сайте издания.