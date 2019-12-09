Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался по поводу заявления Евгения Гинера. Президент ЦСКА назвал Егорова «конченым негодяем» и посоветовал ему застрелиться.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политика Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Спорт Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.

Общество Взыскание долгов с пенсий россиян предложили запретить Авторы инициативы уверены, что взыскание пенсий и долгов ограничивает право россиян на пенсионное обеспечение, что является нарушением Конституции.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.

Общество Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.

Политика В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).

Политика В комитете конгресса заявили, что Трамп нарушил президентскую присягу Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер заявил, что, по его мнению, президент Дональд Трамп нарушил присягу в своих действиях относительно Украины.

Экономика Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Шоу-бизнес Тимати показал разодранную новым питомцем руку Известный российский рэпер Тимати опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фото с дикой кошкой, которая, судя по всему, живет в их с Анастасией Решетовой доме.

Армия и оружие Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон» Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что российский Военно-морской флот необходимо перевооружить и увеличить количество кораблей, на которых были бы установлены крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".