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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЕгоров впервые высказался по поводу заявления Гинера

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался по поводу заявления Евгения Гинера. Президент ЦСКА назвал Егорова «конченым негодяем» и посоветовал ему застрелиться.
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