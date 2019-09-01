Футбол
ЧемпионатЕгоров выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что он готов пройти проверку на детекторе лжи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава департамента судейства РФС Егоров готов пройти проверку на детекторе лжи
Bookmaker-ratings.ru11:25
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Политика
Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Гаджеты
TDP процессора Intel Core i9-9900KS превысит TDP Core i9-9900K
Для Core i9-9900K Intel предусмотрел 95 Вт и это не дотягивает до реального энергопотребления.
Anonsens 16:10
Футбол
«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play
Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.
РБК 13:24
Единоборства
Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем
"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.
Нева Спорт вчера в 06:59
Политика
Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка
Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Экономика
Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России
В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
Известия 17 сентября в 08:08
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Армия и оружие
Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США
Российская газета 07:45
Футбол
Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день
Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.
Чемпионат 17:24
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ 17 сентября в 20:56
Экономика
В Мурманской области начали строительство ветропарка
Трудиться в новом ветропарке будут вахтовым методом, точное количество рабочих мест пока неизвестно, но глава компании пообещал, что преимущественно это будут жители Мурманской области.
ТВ-21 13:15
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Общество
Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю
Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти.
ТАСС 07:12
Происшествия
Прокуратура просит освободить Павла Устинова под подписку
Прокуратура направила в Московский городской суд ходатайство об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову.
В курсе.ру 05:13
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru 17 сентября в 20:52
Армия и оружие
НАТО утратило военное превосходство над Россией
Генерал Джозеф Данфорд, являющийся главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, заявил об утрате НАТО военного превосходства над Россией.
АБН вчера в 19:46
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00
Кино
Скончался французский актер Шарль Жерар
iReactor 18:12