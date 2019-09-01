Футбол

ЧемпионатЧемпионатЕгоров выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что он готов пройти проверку на детекторе лжи.
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