Происшествия

URA.RuURA.RuСо студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении студента ВШЭ Егора Жукова, который участвовал в массовых беспорядках в Москве. Вместе с тем Жукову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
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СК закрыл дело о «массовых беспорядках» против Егора Жукова

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СК прекратил дело о «массовых беспорядках» против студента ВШЭ Егора Жукова

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Фигуранту дела о «массовых беспорядках» Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

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