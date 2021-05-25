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Ehrmann станет владельцем дочерней компании FrieslandCampina в России

Германский производитель молочной продукции Ehrmann заключил соглашение с нидерландской компанией FrieslandCampina о приобретении Ehrmann российской дочерней фирмы FrieslandCampina Campina LLC. Об этом говорится в заявлении нидерландской компании, опубликованном во вторник на ее сайте.В источнике
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С чего всё началось

Производитель йогурта Fruttis уйдет с российского рынка

Компания решила сфокусироваться на рынках ЕС. После завершения сделки немецкая Ehrmann становится владельцем 100% ООО «Кампина», включая все активы и обязательства FrieslandCampina.
РБК08:37

Подробнее о событии

Производитель йогуртов Fruttis уходит с российского рынка

Российская газета09:35

Производитель йогурта Fruttis уйдет с российского рынка

РБК08:37

Campina решила уйти с российского рынка

Компания06:49

Производитель йогуртов Fruttis и «Нежный» решил уйти из России

Forbes08:17

Производитель популярных йогуртов уйдет из России

Lenta.ru07:54

Производитель йогурта Campina уйдет из России

Рамблер07:48

Ehrmann станет владельцем дочерней компании FrieslandCampina в России

ТАСС08:32
Интересное

Путин заявил об успешном завершении испытания комплекса ЗРК С-500

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент России Владимир Путин, открывая во вторник совещание с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
ТАСС08:53

В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана обстреляли позиции страны у Гегаркуника

"Контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян получил смертельное ранение в результате перестрелки, начавшейся после того, как противник открыл огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области", - отмечается в заявлении Минобороны.
ТАСС09:25

Сотрудников псковского УМВД заподозрили в крупном мошенничестве

В Псковской области возбудили три уголовных дела о мошенничестве в отношении сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" УМВД по региону, а также их предполагаемых сообщников из коммерческих фирм.
Российская газета09:25