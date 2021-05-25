Ehrmann станет владельцем дочерней компании FrieslandCampina в России
Германский производитель молочной продукции Ehrmann заключил соглашение с нидерландской компанией FrieslandCampina о приобретении Ehrmann российской дочерней фирмы FrieslandCampina Campina LLC. Об этом говорится в заявлении нидерландской компании, опубликованном во вторник на ее сайте.В источнике
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Компания решила сфокусироваться на рынках ЕС. После завершения сделки немецкая Ehrmann становится владельцем 100% ООО «Кампина», включая все активы и обязательства FrieslandCampina.
РБК08:37