Германский производитель молочной продукции Ehrmann заключил соглашение с нидерландской компанией FrieslandCampina о приобретении Ehrmann российской дочерней фирмы FrieslandCampina Campina LLC. Об этом говорится в заявлении нидерландской компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

С чего всё началось Производитель йогурта Fruttis уйдет с российского рынка Компания решила сфокусироваться на рынках ЕС. После завершения сделки немецкая Ehrmann становится владельцем 100% ООО «Кампина», включая все активы и обязательства FrieslandCampina. РБК 08:37