Ehrmann станет владельцем дочерней компании FrieslandCampina в России
Германский производитель молочной продукции Ehrmann заключил соглашение с нидерландской компанией FrieslandCampina о приобретении Ehrmann российской дочерней фирмы FrieslandCampina Campina LLC.
650 сотрудников, производственная площадка в подмосковном Ступино, а также бренды Fruttis и «Нежный» перейдут под управление Ehrmann.
Антимонопольные ведомства России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии должны одобрить сделку.
С чего всё началось
Производитель йогурта Fruttis уйдет с российского рынка
После завершения сделки немецкая Ehrmann становится владельцем 100% ООО «Кампина», включая все активы и обязательства FrieslandCampina: 650 сотрудников, производственная площадка в подмосковном Ступино, а также бренды Fruttis и «Нежный» перейдут под управление Ehrmann.
РБК08:37