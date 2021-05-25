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Ehrmann станет владельцем дочерней компании FrieslandCampina в России

Германский производитель молочной продукции Ehrmann заключил соглашение с нидерландской компанией FrieslandCampina о приобретении Ehrmann российской дочерней фирмы FrieslandCampina Campina LLC.
ТАСС
650 сотрудников, производственная площадка в подмосковном Ступино, а также бренды Fruttis и «Нежный» перейдут под управление Ehrmann.
РБК
Антимонопольные ведомства России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии должны одобрить сделку.
Рамблер
В 2000 году там же компания открыла завод по производству йогуртов.
Forbes

С чего всё началось

Производитель йогурта Fruttis уйдет с российского рынка

После завершения сделки немецкая Ehrmann становится владельцем 100% ООО «Кампина», включая все активы и обязательства FrieslandCampina: 650 сотрудников, производственная площадка в подмосковном Ступино, а также бренды Fruttis и «Нежный» перейдут под управление Ehrmann.
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Производитель йогурта Fruttis уйдет с российского рынка

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