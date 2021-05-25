Определенный режим питания может замедлить процессы старения

Авторы провели эксперименты, в которых самки мышей были разделены на три группы с разным режимом питания: одна придерживалась стандартной ежедневной диеты, другая – с ограничением калорий, а третья – с прерывистым голоданием.