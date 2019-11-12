Общество
РБКЕкатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова
Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.
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Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
Общество
Польский премьер обвинил Netflix в переписывании истории
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал документальный сериал компании Netflix «Дьявол по соседству», где была показана карта с нацистскими концлагерями в современных границах страны.
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Здоровье
В Тобольском районе установили источник гаффской болезни
Участники встречи отчитались о ходе решения проблемы с гаффской болезнью в Тобольском районе.
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Футбол
Тедеско: помимо «Спартака» были и другие предложения
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября, сменив Олега Кононова, уволенного за неудовлетворительные результаты.
Футбол
Игрок «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года
Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу из-за перелома пальца не сможет помочь сборной и клубу в ближайших матчах.
Политика
Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского
В ответ на вопрос, считает ли он реальной возможность встречи Путина и Зеленского вне нормандского формата, Пристайко сказал: "Я, так же как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".
Общество
Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Армия и оружие
Замена СВД: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серию
Серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) начнется через два года.
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Экономика
Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян
ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
Кино
Disney показала фрагмент «Мандалорца» с дракой в баре
Уже сегодня состоится премьера сериала «Мандалорец» от режиссёра «Железного Человека», а чтобы подогреть интерес к шоу Disney выпустила новый ролик с фрагментом из сериала, в котором показывают драку в баре.
Армия и оружие
Загадочное российское судно-шпион заметили у американских берегов
Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» заметили недалеко от берегов Северной Америки.
Космос
SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников
SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников сети Starlink.
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
Кино