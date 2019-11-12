Общество
РБКЕкатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова
Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.
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Энергетика
Американские производители нефти и газа собрались сокращать добычу
Американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения.
Политика
На Украине оценили последствия прекращения транзита газа из России
В начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заключение нового соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину возможно только при условии взаимного отказа от претензий и прекращения судебных разбирательств.
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Происшествия
Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным
Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Космос
Ученый Батыгин рассказал Дудю о популярности Гагарина в США
Авто
АвтоВАЗ обнародовал стоимость Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявляет новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M.
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
Армия и оружие
Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет
По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Общество
«Победу» обязали изменить правила провоза ручной клади
С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»
Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Политика
Суд вынес приговор шести членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении шестерых жителей Крыма, которые обвиняются в участии в деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Экономика
Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
Энергетика
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
Гаджеты
Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения
Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.
Общество
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Авто
Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander
Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».