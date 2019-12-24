Общество

Газета.RuГазета.RuЕкатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора «Роскино»

Гениральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, который она возглавляла с 2011 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского.
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с чего всё началось

Российское кино в мире будет продвигать новый гендиректор

Совет директоров государственного Роскино на последнем заседании в понедельник, 23 декабря, рекомендовал Росимуществу сменить руководителя кинокомпании: отстранить Екатерину Мцитуридзе и назначить Евгению Маркову, рассказали «Ведомостям» три члена совета и чиновник, знакомый с деталями обсуждения.
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Екатерина Мцитуридзе
Российская ведущая
Российская телеведущая, киновед и кинокритик, бывший главный редактор журнала «Variety Russia», глава Роскино, киноэксперт Первого канала, автор концепции и генеральный продюсер СПММФ.
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