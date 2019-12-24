Общество
Газета.RuЕкатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора «Роскино»
Гениральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, который она возглавляла с 2011 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского.
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с чего всё началось
Совет директоров государственного Роскино на последнем заседании в понедельник, 23 декабря, рекомендовал Росимуществу сменить руководителя кинокомпании: отстранить Екатерину Мцитуридзе и назначить Евгению Маркову, рассказали «Ведомостям» три члена совета и чиновник, знакомый с деталями обсуждения.Ведомости24 декабря в 09:29
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