Совет директоров государственного Роскино на последнем заседании в понедельник, 23 декабря, рекомендовал Росимуществу сменить руководителя кинокомпании: отстранить Екатерину Мцитуридзе и назначить Евгению Маркову, рассказали «Ведомостям» три члена совета и чиновник, знакомый с деталями обсуждения.

с чего всё началось

Гениральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, который она возглавляла с 2011 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского.

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